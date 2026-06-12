फीफा विश्व कप उद्घाटन, एंड्रिया बोसेली-एजाए और शाकीरा ने मचाया धमाल मनोरंजन Jun 12, 2026

विश्व कप 2026 का उद्घाटन समारोह सितारों से सजा और उसका माहौल भी कमाल का था।

मशहूर टेनर एंड्रिया बोसेली ने K-पॉप स्टार एजाए के साथ मिलकर 'DNA' गाया, जो FIFA का नया एंथम है और जिसके बोल कोरियन में हैं।

एंड्रिया ने कहा कि इस गाने का नाम 'DNA' अपने आप में सब कुछ बयां करता है। उन्होंने बताया कि जब से उन्हें याद है, फुटबॉल उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है और यह हमेशा उनके दिल में एक खास जगह बनाए रखेगा।

FIFA विश्व कप के एंथम को गाने और उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिससे वे काफी भावुक हुए।