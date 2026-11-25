'रामायण': साई पल्लवी की कास्टिंग पर क्या बोलीं तनीषा मुखर्जी?

'रामायण': साई पल्लवी की कास्टिंग पर तनीषा मुखर्जी बोलीं- वो सीता के रोल में फिट नहीं

लेखन नेहा शर्मा 12:07 pm Nov 25, 202612:07 pm

क्या है खबर?

भले ही कई लोग 'रामायण' में माता सीता के किरदार में साई पल्लवी के चुनाव को लेकर उत्साहित हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभिनेत्री और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी की राय इससे बिल्कुल अलग है। तनीषा के मुताबिक, साई इस भूमिका के लिए फिट नहीं बैठतीं और वो उन्हें सीता के रोल में सही नहीं मानतीं। उनके इस बयान के बाद फिल्म की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर फिर नई चर्चा शुरू हो गई है।