अनस्वरा राजन बनेंगी चिरंजीवी की पर्दे पर बेटी, बॉबी कोल्ली की फिल्म में दिखेंगी मनोरंजन Jun 04, 2026

अनस्वरा राजन, जो फिल्मों में एक नया चेहरा हैं, उन्हें निर्देशक बॉबी कोल्ली की अगली एक्शन फिल्म में चिरंजीवी की बेटी का रोल मिला है। यह उनका पहला मौका होगा जब वे महान अभिनेता चिरंजीवी के साथ पर्दे पर दिखेंगी।

फिल्म की टीम ने उन्हें इसलिए चुना है, क्योंकि उनमें मासूमियत और सच्ची भावनात्मक गहराई दोनों है, जो इस किरदार के लिए एकदम सही लगती हैं।