अनस्वरा राजन बनेंगी चिरंजीवी की पर्दे पर बेटी, बॉबी कोल्ली की फिल्म में दिखेंगी
मनोरंजन
अनस्वरा राजन, जो फिल्मों में एक नया चेहरा हैं, उन्हें निर्देशक बॉबी कोल्ली की अगली एक्शन फिल्म में चिरंजीवी की बेटी का रोल मिला है। यह उनका पहला मौका होगा जब वे महान अभिनेता चिरंजीवी के साथ पर्दे पर दिखेंगी।
फिल्म की टीम ने उन्हें इसलिए चुना है, क्योंकि उनमें मासूमियत और सच्ची भावनात्मक गहराई दोनों है, जो इस किरदार के लिए एकदम सही लगती हैं।
बॉबी ने बताया पिता-पुत्री का रिश्ता कहानी का मुख्य हिस्सा है
बॉबी ने बताया कि अनस्वरा की उम्र किरदार के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जिससे उनका अभिनय सहज और दिल को छू लेने वाला लगता है।
फिल्म की कहानी का मुख्य केंद्र पिता-पुत्री का यह रिश्ता ही है। फिल्म में भावुक ड्रामा और क्लासिक एक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा।
यह चिरंजीवी के आइकॉनिक किरदारों की याद दिलाएगा और उनके प्रशंसकों को खूब पसंद आएगा।