'रामायण' देख अनन्या पांडे के उड़े होश, बोलीं- ऐसी फिल्मों में करना चाहती हूं काम

अनन्या ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पौराणिक कहानियों में दिलचस्पी रही है। उनकी मां और दादी उन्हें बचपन में ऐसी कहानियां सुनाया करती थीं। उन्होंने कहा कि वो पर्दे पर पौराणिक किरदार निभाना चाहती हैं और खुद को किसी एक तरह की फिल्मों तक सीमित नहीं रखना चाहतीं। उन्हें गंभीर और मजेदार, दोनों तरह के किरदार निभाना पसंद है। अनन्या ने 'द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स' जैसे उपन्यासों की भी तारीफ की, वहीं 'रामायण' का दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की उम्मीद है, जिसमें यश रावण के किरदार में नजर आएंगे।