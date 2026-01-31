'चांद मेरा दिल' की नई रिलीज तारीख आई

'चांद मेरा दिल' इस दिन होगी रिलीज, ठीक 1 हफ्ते बाद सामने होंगी ये 2 फिल्में

लेखन नेहा शर्मा 02:19 pm Jan 31, 202602:19 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में एक बार फिर रूहानी और म्यूजिकल रोमांस का दौर लौटने वाला है। धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी अगली बड़ी फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। फिल्म 'किल' से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले अभिनेता लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे पहली बार पर्दे पर एक-दूसरे के साथ इश्क लड़ाते नजर आएंगे। विवेक सोनी के निर्देशन में बन रही ये लव स्टोरी दर्शकाें के बीच कब आ रही है, आइए जानते हैं।