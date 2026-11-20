साल 2026 में अनन्या की सिर्फ एक फिल्म 'चांद मेरा दिल' आई, जिसमें लक्ष्य लालवानी उनके साथ नजर आए। फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, पर ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी।

अब अनन्या जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो के अपने हिट शो 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में दिखेंगी। इशिता मोइत्रा के इस शो में श्रुति हासन, वीर दास, गुरफतेह पीरजादा और वरुण सूद भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये शो 17 दिसंबर को रिलीज होगा।