टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर अनन्या पांडे की प्रतिक्रिया

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले से घबराईं अनन्या पांडे, बोलीं- ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

लेखन सयाली 06:08 pm Nov 15, 202606:08 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर अपनी चिंता जाहिर की है और पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। अभिनेत्री हाल ही में दिल्ली में आयोजित 'HT लीडरशिप समिट 2026' में शामिल हुईं, जहां उनसे इसके बारे में पूछा गया। उन्होंने इस घटना को बहुत डरावना और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सुरक्षित माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अनन्या ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।