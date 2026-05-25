अनन्या पांडे के भरतनाट्यम पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर जमकर किया ट्रोल

भरतनाट्यम करने पर लोगों ने उड़ाया अनन्या पांडे का मजाक

सोशल मीडिया पर तो मीम्स और जोक्स की बाढ़ ही आ गई, जहां कुछ यूजर्स ने अनन्या पांडे के प्रदर्शन को भरतनाट्यम का 'मूल स्वरूप बिगाड़ने' जैसा बताया।

वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि इस तरह की कला को सीखने में कई साल लग जाते हैं, जिससे यह साफ हो गया कि अनन्या का प्रदर्शन सिर्फ सतही था। भरतनाट्यम की परंपरा का सम्मान न करने पर सिर्फ अनन्या ही नहीं, बल्कि पूरी कास्ट को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।