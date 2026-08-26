अनन्या पांडे का कथित बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको से हुआ ब्रेकअप? 2 साल बाद अलग हुईं राहें

अनन्या और ब्लैंको ने भले सार्वजनिक तौर पर अपना रिश्ता न स्वीकारा हो, लेकिन दोनों 2024 से एक-दूसरे के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे।

कई मौकों पर उन्हें साथ देखा गया। यहां तक कि एक-दूसरे के जन्मदिन पर वह इंस्टाग्राम पर प्यार भरे मैसेज करते थे।

TOI के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि अनन्या ने पिछले हफ्ते यह रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप किया है। उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है।