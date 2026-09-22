अनंत नाग को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 300 फिल्मों के बाद मिला भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा ताज

अनंत ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें ज्यादातर कन्नड़ फिल्में हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी और तमिल सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है।

उन्हें आज भी क्लासिक टीवी शो 'मालगुडी डेज' के मुख्य किरदार के तौर पर याद किया जाता है। अपने इस शानदार करियर के दौरान को 5 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है और पिछले साल उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था।