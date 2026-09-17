अनंत नाग दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म किया भाई-भतीजावाद

79 वर्षीय अभिनेता अनंत नाग ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर आश्चर्य जताते हुए इसे कर्नाटक की जनता को समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस सम्मान की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अनंत नाग ने घोषणा और ट्वीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया।

अनंत ने कहा कि वह देश और अपने प्रशंसकों के बेहद आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने और सिनेमा क्षेत्र में पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया।