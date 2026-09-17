अनंत नाग दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म किया भाई-भतीजावाद
क्या है खबर?
वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस खास मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश के शीर्ष राष्ट्रीय और फिल्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी है। अनंत नाग के अनुसार, सरकार ने पुरस्कार वितरण से भाई-भतीजावाद और पक्षपात जैसी प्रथाओं को खत्म कर सच्चे कलाकारों को सम्मान दिया है।
बयान
मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कारों से खत्म किया भाई-भतीजावाद- अनंत
पुरस्कार की घोषणा के बाद अनंत ने कहा कि एक समय राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में भाई-भतीजावाद और पक्षपात का प्रभाव रहता था।
हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहली बार आम जनता से दिग्गजों के नामों की सिफारिश करने का आग्रह किया, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी। अनंत के मुताबिक, इस सार्वजनिक पहल ने पुरस्कारों से पक्षपात खत्म कर असली प्रतिभाओं को सम्मान दिया है।
सम्मान
अनंत नाग ने कर्नाटक की जनता को समर्पित किया पुरस्कार
79 वर्षीय अभिनेता अनंत नाग ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर आश्चर्य जताते हुए इसे कर्नाटक की जनता को समर्पित किया।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस सम्मान की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अनंत नाग ने घोषणा और ट्वीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया।
अनंत ने कहा कि वह देश और अपने प्रशंसकों के बेहद आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने और सिनेमा क्षेत्र में पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया।
सफरनामा
50 साल के सफर के बाद दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे अनंत
अभिनय करियर के 50 साल पूरे कर चुके अभिनेता अनंत नाग ने दिल्ली यात्रा करने में असमर्थता और अनिच्छा जताई है।
हालांकि, पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर उन्होंने कहा, "इतने बड़े सम्मान के बाद अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं मना नहीं कर सकता।"
22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनंत नाग को इस प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।