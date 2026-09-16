कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग दादा साहब फाल्के पुरस्कार से होंगे सम्मानित
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय ने 16 सितंबर काे इसका ऐलान किया है। बता दें कि इस साल पुरस्कार समारोह का आयोजन 22 सितंबर, 2026 को गुजरात के केवड़िया में होगा। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित होने से पहले, अभिनेता को 2025 में भारत सरकार 'पद्म भूषण' से नवाज गया था।
ऐलान
प्रेस सूचना ब्यूरो ने पुरस्कार का ऐलान किया
प्रेस सूचना ब्यूरो इंडिया ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा, "दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार यह घोषणा करते हुए खुश है कि अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा।"
यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
परिचय
अनंत का परिचय और सिनेमाई सफर
अनंत का पूरा नाम अनंत नागकट्टे है और उनका जन्म 4 सितंबर, 1948 को कर्नाटक के शिराली में हुआ था।
वह कन्नड़ सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा कन्नड़ फिल्में शामिल हैं।
फिल्मों के अलावा, उन्होंने टीवी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह प्रसिद्ध लेखक आरके नारायण की कहानियों पर आधारित शो 'मालगुडी डेज' में नजर आए थे।