कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग दादा साहब फाल्के पुरस्कार से होंगे सम्मानित 

अनंत का पूरा नाम अनंत नागकट्टे है और उनका जन्म 4 सितंबर, 1948 को कर्नाटक के शिराली में हुआ था।

वह कन्नड़ सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा कन्नड़ फिल्में शामिल हैं।

फिल्मों के अलावा, उन्होंने टीवी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह प्रसिद्ध लेखक आरके नारायण की कहानियों पर आधारित शो 'मालगुडी डेज' में नजर आए थे।