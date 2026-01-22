LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अनंत अंबानी की 397 रत्नों से जड़ी शानदार घड़ी, करोड़ों में है कीमत
अनंत अंबानी की घड़ी ने खींचा लोगों का ध्यान

लेखन ज्योति सिंह
Jan 22, 2026
02:55 pm
क्या है खबर?

मशहूर व्यवसायी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी आलीशान जिंदगी को लेकर हमेशा से लोगों का ध्यान खींचते हैं। एक बार फिर उन्होंने 397 रत्न जड़ित शानदार घड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। महंगी घड़ियां बनाने वाली जैकब एंड कंपनी ने इसे 'वांतारा' वन्यजीव संरक्षण पहल के सम्मान में बनाया है, जिसका नेतृत्व अनंत कर रहे हैं। 21 जनवरी, 2026 को लॉन्च हुई इस घड़ी को 'ओपेरा वंतारा ग्रीन कैमो' नाम दिया गया है।

कीमत

घड़ी की कीमत और इसकी भव्यता उड़ा देगी होश

3D छवि वाली घड़ी को सफेद सोने से बनाया गया है। इसके डायल केंद्र में अनंत की प्रतिमा दिखाई देती है। उनके दोनों ओर शेर और बंगाल टाइगर की छोटी मूर्तियां मौजूद हैं। लगभग 21.98 कैरेट के कुल वजन वाली इस घड़ी में कुल 21.98 कैरेट के 397 रत्न जड़े हैं। लगभग 400 कीमती पत्थरों की जटिल सेटिंग इसे आकर्षण प्रदान कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस शानदार घड़ी की कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपये बताई जाती है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए शानदार घड़ी की एक झलक

