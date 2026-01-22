अनंत अंबानी की घड़ी ने खींचा लोगों का ध्यान

अनंत अंबानी की 397 रत्नों से जड़ी शानदार घड़ी, करोड़ों में है कीमत

लेखन ज्योति सिंह 02:55 pm Jan 22, 202602:55 pm

क्या है खबर?

मशहूर व्यवसायी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी आलीशान जिंदगी को लेकर हमेशा से लोगों का ध्यान खींचते हैं। एक बार फिर उन्होंने 397 रत्न जड़ित शानदार घड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। महंगी घड़ियां बनाने वाली जैकब एंड कंपनी ने इसे 'वांतारा' वन्यजीव संरक्षण पहल के सम्मान में बनाया है, जिसका नेतृत्व अनंत कर रहे हैं। 21 जनवरी, 2026 को लॉन्च हुई इस घड़ी को 'ओपेरा वंतारा ग्रीन कैमो' नाम दिया गया है।