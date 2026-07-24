विजय की 'जन नायकन' से कट गए आनंधी अजय के दृश्य, अभिनेत्री का छलका दर्द

तमिल टीवी अभिनेत्री आनंधी अजय ने बताया है कि उनकी नई फिल्म 'जन नायकन' से उनके कई दृश्य काट दिए गए हैं, जिससे उनका दिल टूट गया है।

सुपरस्टार विजय की यह फिल्म अभी-अभी सिनेमाघरों में लगी है। आनंधी ने एक सोशल मीडिया वीडियो में अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने करीब एक साल तक मेहनत की थी।

उन्हें इस बात का भी डर है कि शायद सुपरस्टार विजय के साथ काम करने का मौका उन्हें दोबारा न मिले, क्योंकि अब वे राजनीति में कदम रखने वाले हैं।

इस मुश्किल घड़ी में उनके फैंस लगातार उन्हें समर्थन कर रहे हैं और हिम्मत बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं।