विक्रम का 'चियान 63' में लुक देख उड़ गए होश, फैंस बोले- अब फिल्म का इंतजार नहीं होता

विक्रम का 'चियान 63' में लुक देख उड़ गए होश, फैंस बोले- अब फिल्म का इंतजार नहीं होता
मनोरंजन
विक्रम की नई फिल्म 'चियान 63' के पहले चरण की शूटिंग पूरी हो गई है। निर्देशक आनंद शंकर ने विक्रम की एक शानदार तस्वीर साझा की है।
इस तस्वीर में उनके चश्मे पर जलती मशाल का अक्स दिख रहा है, और विक्रम का ये दमदार नया लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
हर कोई अब उन्हें पर्दे पर एक नए और बड़े बदलाव में देखने को बेताब है। अब फिल्म की टीम दूसरे चरण की शूटिंग की तैयारी में जुट गई है।
रिया शिबू का तमिल डेब्यू है 'चियान 63'
2016 में आई हिट फिल्म 'इरु मुगन' के बाद, 'चियान 63' के जरिए विक्रम और निर्देशक शंकर एक बार फिर साथ आ रहे हैं।
इस फिल्म से रिया शिबू मुख्य अभिनेत्री के तौर पर तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रही हैं। उनके साथ शम्मी थिलकन, एम.एस. भास्कर, उर्वशी और संयुक्ता हेगड़े भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे।
इस बहुप्रतीक्षित एक्शन-मनोरंजक फिल्म का संगीत संतोश नारायणन तैयार कर रहे हैं।