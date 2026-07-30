विक्रम का 'चियान 63' में लुक देख उड़ गए होश, फैंस बोले- अब फिल्म का इंतजार नहीं होता

विक्रम की नई फिल्म 'चियान 63' के पहले चरण की शूटिंग पूरी हो गई है। निर्देशक आनंद शंकर ने विक्रम की एक शानदार तस्वीर साझा की है।

इस तस्वीर में उनके चश्मे पर जलती मशाल का अक्स दिख रहा है, और विक्रम का ये दमदार नया लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

हर कोई अब उन्हें पर्दे पर एक नए और बड़े बदलाव में देखने को बेताब है। अब फिल्म की टीम दूसरे चरण की शूटिंग की तैयारी में जुट गई है।