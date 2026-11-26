आनंद एल राय और धनुष की फिर जमेगी जोड़ी

धनुष-आनंद एल राय की अगली फिल्म को लेकर हुआ खुलासा, 2027 में शुरू होगी शूटिंग

लेखन अंशिका शुक्ला 04:07 pm Nov 26, 202604:07 pm

क्या है खबर?

'रांझणा', 'अतरंगी रे' और 'तेरे इश्क में' के बाद निर्देशक आनंद एल राय और अभिनेता धनुष एक बार फिर अपनी चौथी फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म एक रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा होगी, जिसे भव्य सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने की तैयारी है। फिल्म की शूटिंग 2027 के मध्य में शुरू होगी। फिलहाल यह प्री-प्रोडक्शन चरण में है और टीम कहानी के लिए एक विस्तृत परिवेश तैयार कर रही है।