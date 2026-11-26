धनुष-आनंद एल राय की अगली फिल्म को लेकर हुआ खुलासा, 2027 में शुरू होगी शूटिंग
क्या है खबर?
'रांझणा', 'अतरंगी रे' और 'तेरे इश्क में' के बाद निर्देशक आनंद एल राय और अभिनेता धनुष एक बार फिर अपनी चौथी फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म एक रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा होगी, जिसे भव्य सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने की तैयारी है। फिल्म की शूटिंग 2027 के मध्य में शुरू होगी। फिलहाल यह प्री-प्रोडक्शन चरण में है और टीम कहानी के लिए एक विस्तृत परिवेश तैयार कर रही है।
फिल्म
ये फिल्म होगी धनुष-आनंद के लिए रचनात्मक चुनौती
सूत्र बताते हैं, "इसके एक्शन सीक्वेंस बीते दौर की दुनिया में सेट किए गए हैं, जिसे बहुत बारीकी से फिर से तैयार किया गया है। यह सेटिंग फिल्म के विज़ुअल स्टाइल को तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। यह जॉनर आनंद और धनुष, दोनों के लिए ही बिल्कुल नया है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक साथ इस तरह के जॉनर पर काम नहीं किया है। यह दोनों के लिए एक अलग तरह की रचनात्मक चुनौती है।"
अनुभव
इस फिल्म से दर्शकों को मिलेगा नया अनुभव
सूत्र आगे बताते हैं, "इससे उन्हें एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का मौका मिला है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं आजमाया था। इससे दर्शकों को एक बिल्कुल नया सिनेमाई अनुभव मिलेगा।"
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर जर्मन एक्शन निर्देशक स्टीफन रिक्टर को स्टंट डिपार्टमेंट की कमान संभालने के लिए शामिल किया गया है।
उनके काम में 'डॉन 2', 'किक', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'साहो' और 'शिवाय' जैसी फिल्में शामिल हैं।
खास
फिल्म में ये होगा खास
सूत्र ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "उनके जुड़ने से फिल्म के एक्शन और लड़ाई-झगड़े के दृश्यों में एक ग्लोबल टच आएगा, जिससे इनका पैमाना और विजुअल इम्पैक्ट और भी बढ़ जाएगा। इसका मकसद असल लगने वाले एक्शन और भव्य स्टंट दृश्यों के बीच एक सही संतुलन बनाना है, जिसमें वह गहराई, तीव्रता और तकनीकी बारीकी हो, जिसकी इस तरह की बड़ी और महत्वाकांक्षी कहानी को जरूरत है।"