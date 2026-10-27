आनंद देवराकोंडा ने आलोचनाओं के बीच भाई विजय का किया बचाव, जानिए क्या बोले?

शुरुआती शंकाओं और 'जेलर 2' जैसी बड़ी फिल्म से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

120 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने भारत में 54.25 करोड़ रुपये और दुनियाभर में कुल 75.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।

मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माता रवि शंकर ने फिल्म को 'सुपरहिट' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म ने ज्यादातर जगहों पर अपनी लागत वसूल कर ली है।

इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक अच्छी OTT और सैटेलाइट डील कर ली थी, ऐसी खबरें हैं।

यह फिल्म दिखाती है कि देवरकोंडा भाई, भले ही लोगों की राय अलग-अलग हो, फिर भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की काबिलियत रखते हैं।