अमृता फडणवीस ने उठाया बड़ा कदम, वार्नर म्यूजिक इंडिया से जुड़कर किया बड़ा ऐलान
मनोरंजन
सिंगर अमृता फडणवीस ने वार्नर म्यूजिक इंडिया के साथ एक खास डील का ऐलान किया है। उन्होंने 5 अगस्त, 2026 को एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है।
इस करार के बाद, वार्नर म्यूजिक इंडिया उनके संगीत से जुड़े सभी कामों को संभालेगा। इसमें नए गाने रिलीज करना, लाइव शो आयोजित करना और ब्रांड पार्टनरशिप शामिल हैं।
वार्नर ने अमृता का गाना 'सावन' 2024 में हुआ था रिलीज
दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं। वार्नर ने ही 2024 में उनका सिंगल 'सावन' रिलीज किया था, लेकिन अब वार्नर उनके संगीत करियर को एक नई दिशा देने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा।
बता दें कि अमृत एक क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर हैं, जिन्होंने संगीत के लिए अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी थी। वह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बच्चों की भलाई जैसे कामों में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं।