अमृता फडणवीस ने उठाया बड़ा कदम, वार्नर म्यूजिक इंडिया से जुड़कर किया बड़ा ऐलान

दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं। वार्नर ने ही 2024 में उनका सिंगल 'सावन' रिलीज किया था, लेकिन अब वार्नर उनके संगीत करियर को एक नई दिशा देने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

बता दें कि अमृत एक क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर हैं, जिन्होंने संगीत के लिए अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी थी। वह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बच्चों की भलाई जैसे कामों में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं।