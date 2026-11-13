अमृता राव की बहन प्रीतिका राव ने रचाई शादी, तस्वीरों में छिपाया पति का चेहरा

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरी शादी एक पारंपरिक तम-ब्रह्म परिवार में हुई है, जहां का कल्चर कर्नाटक में मेरी मंगलोरियन जड़ों से बहुत मिलता-जुलता है- पुराना और कीमती।'

प्रीतिका ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले श्री श्री रविशंकर के साथ अपने अध्यात्मिक पॉडकास्ट शुरू किए थे। हाल ही में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उन्हें ट्रेंडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के लिए लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया।

उन्होंने सम्मान और शादी को अपने 2 माइलस्टोन बताते हुए समर्थकों का आभार जताया।