अमृता अरोड़ा ने ओजेम्पिक लेने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

अमृता अरोड़ा ने ओजेम्पिक लेने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हमेशा से रही हूं दुबली-पतली

लेखन सयाली 06:35 pm Nov 03, 202606:35 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अमृता अरोड़ा ने हाल ही में वजन घटाने के बाद अपनी तस्वीर साझा की। इन्हें देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने ओजेम्पिक लेकर वजन कम किया होगा। हालांकि, अमृता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बात साफ कर दी है कि उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ महीनों में 14 किलो वजन कम किया है। अभिनेत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अपनी वजन घटाने की जर्नी के बारे में खुलकर बात की है।