अमरीश पुरी ने गोविंदा को कभी नहीं मारा थप्पड़, बेटे ने सालों पुरानी अफवाह पर तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन
अभिनय की दुनिया के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बॉलीवुड की एक पुरानी अफवाह पर साफ-साफ अपनी बात रखी है।
उनका कहना है कि उनके पिता ने 1989 में आई फिल्म '2 कैदी' के सेट पर गोविंदा को कभी थप्पड़ नहीं मारा था। उन्होंने इस कहानी को अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल अलग बताया।
राजीव ने एक पॉडकास्ट में बताया, 'पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते थे।' इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि दोनों कलाकारों के बीच अगर कोई दूरी थी भी, तो वह सिर्फ पेशेवर थी।
'2 कैदी' की अफवाह का रिश्तों पर असर
'2 कैदी' ही वह अकेली फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी और गोविंदा ने एक साथ काम किया। इस फिल्म में संजय दत्त, फराह और नीलम कोठारी भी मुख्य भूमिकाओं में थे।
राजीव ने जोर देकर कहा कि इस कथित घटना की वजह से शायद उनका काम करने का रिश्ता प्रभावित हुआ और वे दोबारा साथ काम नहीं कर पाए।