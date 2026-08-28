अमरीश पुरी ने गोविंदा को कभी नहीं मारा थप्पड़, बेटे ने सालों पुरानी अफवाह पर तोड़ी चुप्पी

अभिनय की दुनिया के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बॉलीवुड की एक पुरानी अफवाह पर साफ-साफ अपनी बात रखी है।

उनका कहना है कि उनके पिता ने 1989 में आई फिल्म '2 कैदी' के सेट पर गोविंदा को कभी थप्पड़ नहीं मारा था। उन्होंने इस कहानी को अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल अलग बताया।

राजीव ने एक पॉडकास्ट में बताया, 'पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते थे।' इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि दोनों कलाकारों के बीच अगर कोई दूरी थी भी, तो वह सिर्फ पेशेवर थी।