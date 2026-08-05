आम्रपाली दुबे ने तोड़ी सारी परंपराएं, शादी से पहले गोद लेंगी बेटी

आम्रपाली ने बताया, 'सच तो यह है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तब से ही मुझे बच्चों की तरफ खिंचाव महसूस होता था। जब भी मैं किसी बच्चे को देखती थी, मैं उनके पास जाती, उनसे बातें करती, उनका ख्याल रखती और उन्हें प्यार देती थी।'

वे मानती हैं कि उनका यह प्यार उस बच्चे को मिलना चाहिए, जो इसका असली हकदार हो। उन्हें इस बात का एहसास है कि अपने व्यस्त करियर के साथ अकेली मां बनना आसान नहीं होगा।

इसके लिए वे अपने काम में थोड़ी कमी करेंगी और अपने परिवार के सहारे रहेंगी। उनके लिए मातृत्व का अनुभव करना परंपरा को मानने या जल्दी शादी करने से कहीं ज्यादा जरूरी है।