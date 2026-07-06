A.M.M.A विवाद के बीच बीजेपी ने श्वेता मेनन से किसी भी संबंध से किया इनकार, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने श्वेता को अध्यक्ष बने रहने का दिया आदेश

पिछले साल A.M.M.A. की पहली महिला अध्यक्ष बनीं श्वेता बताती हैं कि उन्हें यह विरोध इसलिए झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जरूरतमंद कलाकारों के लिए रखे गए फंड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुई एक मीटिंग में उन्हें अपमानित किया गया और उन पर हमला करने की कोशिश भी हुई।

फिलहाल, एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया है कि नए चुनाव होने तक श्वेता ही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। इसके साथ ही, इस दौरान बनाई गई अस्थायी कमेटी को भी भंग कर दिया गया है।