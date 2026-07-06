A.M.M.A विवाद के बीच बीजेपी ने श्वेता मेनन से किसी भी संबंध से किया इनकार, जानें पूरा मामला
मलयालम फिल्म जगत में आजकल काफी हलचल है। A.M.M.A. की अध्यक्ष श्वेता मेनन पर कुछ महिला सदस्यों ने BJP से जुड़े होने और साम्प्रदायिक मुद्दे उठाने के आरोप लगाया है।
मामला तब और गरमा गया जब एक ऑडियो वीडियो सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि एक कॉर्पोरेट समूह A.M.M.A. को 15 करोड़ रुपये देने को तैयार था, बशर्ते श्वेता ही अध्यक्ष बनी रहें। BJP ने इन दावों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और श्वेता उनकी पार्टी से जुड़ी नहीं हैं।
कोर्ट ने श्वेता को अध्यक्ष बने रहने का दिया आदेश
पिछले साल A.M.M.A. की पहली महिला अध्यक्ष बनीं श्वेता बताती हैं कि उन्हें यह विरोध इसलिए झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जरूरतमंद कलाकारों के लिए रखे गए फंड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुई एक मीटिंग में उन्हें अपमानित किया गया और उन पर हमला करने की कोशिश भी हुई।
फिलहाल, एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया है कि नए चुनाव होने तक श्वेता ही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। इसके साथ ही, इस दौरान बनाई गई अस्थायी कमेटी को भी भंग कर दिया गया है।