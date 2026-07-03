अंसिबा हसन ने FIR दर्ज कराई, श्वेता मेनन AMMA अध्यक्ष बनी रहेंगी

अंसिबा की शिकायत पर श्वेता की जांच

अंसिबा ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया था। उनके मुताबिक, इन वीडियो का मकसद उन्हें परेशान करना और उनकी बदनामी करना था।

अब अदालत इस बात की जांच कर रही है कि क्या श्वेता भी इस मामले में शामिल थीं। श्वेता ने अपनी तरफ से साफ किया कि वह अपने पद से नहीं हटेंगी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पिछली AMMA मीटिंग में हुए मतदान में इस्तीफे के लिए जरूरी 2-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था।

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देतीं, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगी।