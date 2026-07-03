अंसिबा हसन ने FIR दर्ज कराई, श्वेता मेनन AMMA अध्यक्ष बनी रहेंगी
अभिनेत्री अंसिबा हसन ने अपनी साथी कलाकार लक्ष्मी प्रिया और 2 ऑनलाइन मीडिया प्रतिनिधियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
अंसिबा का आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में नकली और अश्लील वीडियो फैलाए हैं। इस मामले में एर्नाकुलम की अदालत ने पुलिस को 9 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है।
इस बीच, AMMA की अध्यक्ष श्वेता मेनन, जिन्होंने पहले अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, अब उन्होंने कहा है कि वह अपने पद पर बनी रहेंगी।
अंसिबा की शिकायत पर श्वेता की जांच
अंसिबा ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया था। उनके मुताबिक, इन वीडियो का मकसद उन्हें परेशान करना और उनकी बदनामी करना था।
अब अदालत इस बात की जांच कर रही है कि क्या श्वेता भी इस मामले में शामिल थीं। श्वेता ने अपनी तरफ से साफ किया कि वह अपने पद से नहीं हटेंगी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पिछली AMMA मीटिंग में हुए मतदान में इस्तीफे के लिए जरूरी 2-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था।
उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देतीं, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगी।