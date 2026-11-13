अमेरिका में अमजद अली खान के संगीत पर संकट, 6 वाद्य यंत्र हुए गायब

अमजद सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, बल्कि वह एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें नए राग बनाने और कार्नेगी हॉल जैसी जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है।

उन्हें पद्म विभूषण और फ्रांस के 'कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' जैसे कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। ऐसे कद के कलाकार के साथ अहम कार्यक्रमों से ठीक पहले ऐसी परेशानी होना वाकई एक बड़ी बात है।