अमेरिका में अमजद अली खान के संगीत पर संकट, 6 वाद्य यंत्र हुए गायब
लेखन अंशिका शुक्ला
अमेरिका के दौरे पर गए भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज अमजद अली खान के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है।
उनके वाद्य यंत्रों से भरे 6 बैग लापता हो गए हैं, जो उनके बाकी सामान के साथ देरी से पहुंचने वाले थे।
उन्होंने अपनी परेशानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाहिर की और एयरलाइन से तुरंत मदद मांगी, क्योंकि ये वाद्य यंत्र उनके कॉन्सर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं।
अमजद दुनिया भर में रागों के लिए जाने जाते हैं
अमजद सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, बल्कि वह एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें नए राग बनाने और कार्नेगी हॉल जैसी जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है।
उन्हें पद्म विभूषण और फ्रांस के 'कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' जैसे कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। ऐसे कद के कलाकार के साथ अहम कार्यक्रमों से ठीक पहले ऐसी परेशानी होना वाकई एक बड़ी बात है।