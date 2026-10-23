मुंबई की मेयर को मिला ईमेल

अमिताभ बच्चन के बंगले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

लेखन ज्योति सिंह 02:47 pm Oct 23, 202602:47 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई स्थित बंगला जलसा और मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के महालक्ष्मी कॉन्सर्ट वेन्यू को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, DCP मनीष कलवानिया ने बताया कि यह धमकी BMC को एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। यही नहीं, ईमेल में दादर के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी शामिल थी। हालांकि, जांच करने के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।