अमिताभ बच्चन के इस रहस्यमय पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, जानें पूरा मामला

यह पहला मौका नहीं है जब बिग बी ने ऑनलाइन सबको चौंकाया हो। अक्सर देर रात में वो एक शब्द के ट्वीट या ऐसी पोस्ट करते हैं, जिनसे लोग कई तरह के अनुमान लगाने लगते हैं।

इसी महीने उन्होंने एक भावुक ब्लॉग लिखा था, जो बाद में मेसी के वर्ल्ड कप में हार से जुड़ा निकला। उनके एक और ट्वीट को लोगों ने विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखा था।

फिलहाल, 'बेसन' उनके फैंस के लिए सुलझाने वाली सबसे ताजा पहेली बन गया है।