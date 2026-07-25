अमिताभ बच्चन के इस रहस्यमय पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, जानें पूरा मामला
अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक शब्द 'बेसन' ट्वीट किया और उनके फैंस हैरान हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों लिखा।
कुछ ही देर में इस पोस्ट को करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और लोग इस पर तरह-तरह के अंदाजे लगाने लगे।
कुछ ने सोचा कि यह किसी खाने की चीज से जुड़ा है, तो कुछ ने इसे सामान की सूची का हिस्सा बताया, लेकिन बिग बी का असली मतलब क्या था, यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है।
देर रात एक शब्द वाली पोस्ट के लिए जाने जाते हैं अमिताभ
यह पहला मौका नहीं है जब बिग बी ने ऑनलाइन सबको चौंकाया हो। अक्सर देर रात में वो एक शब्द के ट्वीट या ऐसी पोस्ट करते हैं, जिनसे लोग कई तरह के अनुमान लगाने लगते हैं।
इसी महीने उन्होंने एक भावुक ब्लॉग लिखा था, जो बाद में मेसी के वर्ल्ड कप में हार से जुड़ा निकला। उनके एक और ट्वीट को लोगों ने विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखा था।
फिलहाल, 'बेसन' उनके फैंस के लिए सुलझाने वाली सबसे ताजा पहेली बन गया है।