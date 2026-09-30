अमिताभ बच्चन की नई सवारी? महिंद्रा XUV 9S इलेक्ट्रिक SUV चलाते दिखे बिग बी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल ही में मुंबई में अपने घर के बाहर महिंद्रा XUV 9S इलेक्ट्रिक SUV चलाते नजर आए। 83 साल की उम्र में भी वो नई चीजें आजमाने से पीछे नहीं हटते। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिक कार चलाकर सबका ध्यान खींचा। हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि XUV 9S अमिताभ बच्चन के कार कलेक्शन का हिस्सा बनेगी या नहीं, लेकिन उनकी इस तस्वीर और वीडियो के बाद महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV चर्चा में जरूर आ गई है।