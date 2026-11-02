अमिताभ की चेतावनी- सुन लो मीडियावालों, हमारे एक इशारे पर 5 करोड़ फैंस तैयार बैठे हैं

अपने ब्लॉग पर अमिताभ ने लिखा, 'सुन लो कान पकड़ के मीडियावालों। 5 करोड़ की आबादी है हमारे फॉलोअर्स की, मीडिया वालों। जिस दिन हमने इशारा किया तो उनमें से केवल 10 प्रतिशत ही, ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं।"

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि मीडिया चाहे उनकी बातों को कितना भी तोड़-मरोड़ ले या उनकी कितनी भी आलोचना कर ले, उनके फैंस (प्रशंसकों का परिवार) में उससे 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ जवाब देने की क्षमता है।