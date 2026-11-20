अमिताभ ने धनुष के साथ काम करने और स्क्रीन शेयर करने के अवसर को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि धनुष से मिलने से पहले उन्होंने उनके बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन उन्हें करीब से अभिनय करते देखने के बाद वह उनकी प्रतिभा के कायल हो गए।

बिग बी ने आगे कहा, "सच कहूं तो वह एक असाधारण कलाकार हैं। उन्हें कोई भी भूमिका निभाने के लिए दे दें, वो पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं।"