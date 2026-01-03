'KBC 17': अमिताभ बच्चन की आंखें नम, बोले- ये तालियां कल किसी और के लिए बजेंगी

भावुक संदेश "ये विदाई नहीं, जुदाई है" अमिताभ ने जब विदाई पर बात करनी शुरू की तो उनकी आवाज भर्राई हुई थी और आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उनके शब्दों ने करोड़ों दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, "देवियों और सज्जनों, अब ये दौर समाप्त होता है। वैसे तो शो के कई दौर शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस मंच पर शो की विदाई नहीं, बल्कि जुदाई होती है।"

वीडियो ये हंसती-खेलती दुनिया अब कुछ महीनों के लिए खामोश हो जाएगी- अमिताभ बिग बी बाेले, "एक-एक कर शो में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की कुर्सियां खाली होंगी, स्टूडियो के दर्शक अपने कदम सेट से बाहर रखेंगे। ये जगमगाती रोशनी कल किसी और के लिए सजाई जाएगी, तालियां भी किसी और के लिए बजेंगी। ये हंसती-खेलती दुनिया अब कुछ महीनों के लिए खामोश हो जाएगी, लेकिन इस विदाई के पल की मिठास और भावुकता हर किसी के दिल में हमेशा रह जाएगी।" इसी बीच स्टूडियो की स्क्रीन पर एक खास वीडियो दिखाया गया।

सम्मान अमिताभ को मिला स्टैंडिंग ओवेशन प्रतियोगियों के संघर्ष और शो के ऐतिहासिक पलों का वीडियो देख अमिताभ की आंखें भर आईं। वीडियो खत्म हुआ, जोरदार तालियों से अमिताभ को 'स्टैंडिंग ओवेशन' दिया गया। बिग बी ने सबका धन्यवाद कर कहा, "इन यादों और मुस्कुराहटों के बीच अब विदा लेने का समय आ गया है। विदाई के वक्त अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं और जब शब्द कम पड़ें तो संगीत का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संगीत के सुर सीधे दिल के तारों को जोड़ते हैं।"

दिल की बात "जब मैं रोया, आप भी मेरे साथ रोए" अमिताभ ने दर्शकों से कहा, "कभी-कभी हम किसी पल को इतना जीते हैं कि जब वो खत्म होता है तो लगता है जैसे अभी शुरू ही हुआ था। अपनी जिंदगी का एक तिहाई से भी ज्यादा समय आप सभी के साथ बिताना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है।" बिग बी बोले, "जब भी मैं हंसा, आप मेरे साथ हंसे, जब मैं रोया, आप भी मेरे साथ रोए। आप शुरू से लेकर अंत तक इस सफर का अहम हिस्सा रहे हैं।"