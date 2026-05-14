अमिताभ बच्चन नहीं ले पाते 7 घंटे की नींद, मन को शांत करने के लिए सुनते हैं खास धुनें मनोरंजन May 14, 2026

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपनी जीवनशैली से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है। बिग बी ने बताया कि काम की व्यस्तता के कारण वे अक्सर रात भर जागते हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन उनके लिए काम सबसे पहले है।

खुद को तनाव से दूर रखने और सुकून पाने के लिए अमिताभ एक खास तरीका अपनाते हैं। जब वो बहुत थक जाते हैं तो मन को शांत करने के लिए सितार और स्लाइड गिटार जैसे वाद्य यंत्रों का संगीत सुनते हैं। वे इन धुनों को आत्मा को छूने वाला शास्त्रीय मेडिटेशन" मानते हैं, जो उनके दिमाग को शांत कर उन्हें गहरी नींद लाने में मदद करती हैं।