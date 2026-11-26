मुंबई में मिले नए धमकी भरे ईमेल में अमिताभ के जुहू स्थित बंगले 'जलसा', मेयर ऑफिस और अन्य सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई है।

अक्टूबर से अब तक जलसा को बम से उड़ाने की ऐसी 3 धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर, 6 नवंबर और 12 नवंबर को भी धमकी भरे ईमेल आए थे, हालांकि पिछली जांचों में कुछ संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस नए ईमेल की गंभीरता से जांच कर रही है।