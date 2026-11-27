अमिताभ बच्चन ने लिखा भावुक ब्लॉग

पिता हरिवंश राय बच्चन को याद कर भावुक हुए अमिताभ, बोले- उनकी यादें आसपास मौजूद

लेखन ज्योति सिंह 02:49 pm Nov 27, 202602:49 pm

क्या है खबर?

मेगास्टार अमिताभ बच्चन अपने पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन की जयंती से पहले भावुक हो गए। बुधवार को, उन्होंने अपने ब्लॉग पर दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा और बताया कि कैसे उनके पिता की यादें, उनके शब्द, व्यवहार और शिक्षाएं हमेशा परिवार के साथ रहती हैं। ब्लॉग में अभिनेता ने काम और दूसरी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने का जिक्र भी किया। बता दें कि अमिताभ के पिता की आज 27 नवंबर को जयंती है।