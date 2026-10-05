अमिताभ बच्चन को नहीं मिल रहा सोने का समय

अमिताभ बच्चन को नहीं मिल रहा सोने का वक्त, जानें वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 07:35 pm Oct 05, 202607:35 pm

क्या है खबर?

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर फिसलने के कारण उनके घुटने में चोट लग गई थी, जिससे उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे। वहीं अब उन्होंने अपने ब्लॉग में अपनी थकान का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें समय पर सोने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा है। अमिताभ का मानना है कि अच्छी नींद उनके थके हुए शरीर को आराम और स्वस्थ होने में मदद करेगी।