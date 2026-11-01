बम की धमकी के बीच कांच के घेरे में दिखे अमिताभ बच्चन, वीडियो वायरल

इस दौरान अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन भी उनके साथ मौजूद थे और पूरे समय उनके पीछे खड़े रहे।

जलसा के बाहर प्रशंसकों की भीड़ बैरिकेड्स के पीछे से अपने पसंदीदा स्टार का उत्साह बढ़ा रही थी, वहीं मुंबई पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। ये कड़े इंतजाम अमिताभ के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एक स्कूल को मिला था।