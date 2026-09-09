'कौन बनेगा करोड़पति' से अमिताभ बच्चन का मन भरा? 'संन्यास चाहता हूं' कहकर मचाई हलचल

अमिताभ साल 2000 से 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) से जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान ने सिर्फ एक सीजन होस्ट किया था, उसे छोड़ दें तो अमिताभ ही इस शो का चेहरा रहे हैं।

उनके बिना फैंस इस शो की कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले साल सलमान खान के शो को होस्ट करने की खबरें खूब उड़ी थीं।

हालांकि, सोनी टीवी ने अमिताभ के साथ ही प्रोमो जारी कर इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था। अगर अमिताभ यह शो छोड़ते हैं, तो यकीनन यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।