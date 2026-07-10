अयोध्या में सितारों का करोड़ों का दांव, अमिताभ बच्चन-रणबीर कपूर ने क्यों खरीदी इतनी महंगी जमीन? मनोरंजन Jul 10, 2026

राम मंदिर की चर्चा के चलते अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर ने भी अब इस चमकते शहर में निवेश किया है।

अमिताभ ने तो 2024 से अब तक कई प्लॉट खरीद लिए हैं, जिनकी कुल कीमत 90 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

वहीं, रणबीर ने 3.31 करोड़ रुपये का एक प्लॉट खरीदा है। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए अयोध्या की विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है, क्योंकि वह अपनी फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं।