अयोध्या में सितारों का करोड़ों का दांव, अमिताभ बच्चन-रणबीर कपूर ने क्यों खरीदी इतनी महंगी जमीन?
राम मंदिर की चर्चा के चलते अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर ने भी अब इस चमकते शहर में निवेश किया है।
अमिताभ ने तो 2024 से अब तक कई प्लॉट खरीद लिए हैं, जिनकी कुल कीमत 90 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
वहीं, रणबीर ने 3.31 करोड़ रुपये का एक प्लॉट खरीदा है। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए अयोध्या की विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है, क्योंकि वह अपनी फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं।
क्यों अमिताभ और रणवीर ने किया अयोध्या में निवेश
अमिताभ का यह फैसला उनकी जड़ों से जुड़ा है। डेवलपर अभिनन्दन लोढ़ा के मुताबिक, बच्चन जी उत्तर प्रदेश से हैं और वह लंबे समय से अयोध्या में निवेश करना चाहते थे। बच्चन जी ने अपने कुछ प्लॉट अपनी फैमिली ट्रस्ट के जरिए भी खरीदे हैं।
रणबीर के लिए यह निवेश सिर्फ पैसे का नहीं है। वह अपने परिवार के लिए कुछ खास छोड़ना चाहते हैं और शहर के इतिहास से भी गहरा नाता जोड़ना चाहते हैं।