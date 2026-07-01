प्रीतम के बाहर होने के बाद 'छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म से जुड़े अमित त्रिवेदी
मनोरंजन
'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' के लिए अब अमित त्रिपाठी संगीत देंगे। यह 2 हिस्सों में बनने वाली ऐतिहासिक फिल्म है, जिसमें ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
प्रितम ने हाल ही में बताया है कि वे मुख्यधारा के संगीत से थोड़ा विराम ले रहे हैं, ताकि कुछ नया कर सकें और अपने निजी सपनों पर ध्यान दे पाएं।
अमित ने कही ये बात
अमित की खासियत है कि वे हिंदुस्तानी धुनों को बड़े और दमदार सिनेमैटिक साउंड के साथ मिलाते हैं।
अमित मानते हैं कि उनकी यह कला छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को बड़े पर्दे पर दिखाने की उनकी परिकल्पना से पूरी तरह मेल खाती है।
फिल्म के गीत प्रसून जोशी लिखेंगे। इसमें अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिका में होंगे। इस साल के आखिर में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है।