'रामायण' देखकर खुश हुए अमित शाह

अमित शाह ने पोती की जिद पर देखी 'रामायण', निर्माता नमित मल्होत्रा ने किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 04:03 pm Nov 29, 202604:03 pm

क्या है खबर?

निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पोती की जिद पर अहमदाबाद के एक थिएटर में 'रामायण' देखी थी। नमित के मुताबिक, अमित शाह को फिल्म का सिनेमाई अनुभव काफी पसंद आया और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। हाल ही में गृह मंत्री ने 'रामायण' की पूरी टीम को नई दिल्ली बुलाया था। फिल्म की सराहना करने को लेकर उनकी यह मुलाकात काफी चर्चा में रही।