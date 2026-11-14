अमित साध पर अजय देवगन की 'गंगाजल' का ऐसा चढ़ा खुमार, अब छठी बार पहनेंगे खाकी वर्दी

अभिनेता अमित साध ने बताया कि फिल्म 'गंगाजल' ने उन्हें पुलिस अधिकारियों के किरदारों के प्रति आकर्षित किया। फौजी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित को कानून-व्यवस्था से जुड़ी कहानियों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। वो 'अब तक छप्पन' और 'सिंघम' जैसी फिल्मों को भी अपने इस रुझान की वजह मानते हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'प्रताप' में अमित एक ऐसे मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक घोटाले में फंस जाता है। पुलिस अधिकारी के रूप में यह उनका छठा किरदार होगा।