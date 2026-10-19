'काला हिरण' के निर्माता का आरोप: बंदूक की नोक पर पीछा किया गया, पुलिस जांच में जुटी

फिल्म निर्माता अमित जानी ने रविवार शाम यानी 18 अक्टूबर, 2026 को एक डरावनी घटना की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वैष्णो देवी से नोएडा लौटते समय एक सफेद कार ने उनकी SUV का पीछा किया और उसमें बैठे एक शख्स ने कथित तौर पर उन्हें हथियार भी दिखाया।

इस घटना के बाद जानी अपने ड्राइवर और साथियों के साथ सुरक्षा के लिए SUV को कुंडली पुलिस स्टेशन ले गए।