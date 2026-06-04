'काला हिरण' फिल्म पर बवाल, सलमान की नोटिस के बाद निर्माता को मिलीं 1,000 से ज्यादा जानलेवा धमकियां

सलमान के वकील कहते हैं फिल्म अधिकारों का उल्लंघन करती है

अमित ने बताया कि उन्हें मुंबई के धारावी और जोगेश्वरी जैसे इलाकों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कानूनी नोटिस के बाद, अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोग उनके परिवार को भी निशाना बना रहे हैं।

उनकी फिल्म 'काला हिरण' एक कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर का दिलचस्प मेल है। यह फिल्म काले हिरण शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ सलमान की कथित दुश्मनी को दर्शाती है।

वहीं, सलमान के वकीलों का कहना है कि यह फिल्म उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मामला अभी राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है।