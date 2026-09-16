'नाजा' पर बवाल से मचा हंगामा, निर्माताओं की नागरिकता पर खतरे के बीच 1500+ फिल्मकार हुए एकजुट

'नाजा' में 24 इजरायली सेना और खुफिया अधिकारियों के गाजा अभियानों से जुड़े बयानों को दिखाया गया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे कई अधिकारियों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी।

फिल्म से जानकारी लीक होने की आशंका पर सैन्य जांच भी शुरू हुई। इन सब विरोध के बावजूद, फिल्म को वेनिस में प्रीमियर के दौरान 24 मिनट तक खड़े होकर तालियां मिलीं और इसने स्पेशल जूरी प्राइस भी जीता।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों ने भी युवाल और राहेल के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने इजरायल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक आजादी को लेकर चल रही बहस पर भी ध्यान दिलाया है।