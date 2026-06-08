जया बच्चन ने दिया 'पेड्डी' विवाद पर ये करारा जवाब मनोरंजन Jun 08, 2026

जया बच्चन महिलाओं के चित्रण के खिलाफ अपनी बात रख रहीं हैं। उन्होंने 'शोर' फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बताया, जब एक निर्देशक ने उनसे ऐसे कपड़े पहनने को कहा, जिनसे उनके रोल को अश्लील तरीके से दिखाया जा सके।

उन्होंने मना कर दिया और उस निर्देशक के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई भी कभी हद पार करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने यह बात कहते हुए फिल्म इंडस्ट्री में सम्मान की अहमियत बताई।

उनकी ये बातें ऐसे समय में सामने आई है, जब जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को उनके शरीर पर अनावश्यक जोर देने और बिना सहमति वाले किस दृश्यों को लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है।