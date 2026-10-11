राजपाल यादव ने लगाई तुरंत पैसों की मदद की गुहार, दोस्त की पत्नी की किडनी के लिए मांगी मदद
राजपाल यादव अपने दोस्त गौरी शंकर की पत्नी के किडनी के इलाज के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। गौरी की पत्नी पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती हैं और उनके इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।
यह समय राजपाल के लिए भी आसान नहीं है। वह खुद भी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जिसमें एक पुराने चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश भी शामिल है।
राजपाल बेचने वाले हैं अपनी संपत्ति
राजपाल ने एक वीडियो में बताया कि अब तक उन्हें 1 लाख रुपये से ज्यादा की मदद मिल पाई है, लेकिन उनका लक्ष्य 25 लाख रुपये जुटाना है। अभिनेता कमलेश सावंत और रोहिताश्व गौर भी लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए आगे आए हैं।
वहीं, राजपाल अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक अपने कर्ज में से 1.15 करोड़ रुपये चुका भी चुके हैं।
हालांकि, वह अब भी बड़े नुकसानों का सामना कर रहे हैं और जल्द ही एक और समय-सीमा भी आने वाली है।