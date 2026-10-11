राजपाल यादव ने लगाई तुरंत पैसों की मदद की गुहार, दोस्त की पत्नी की किडनी के लिए मांगी मदद

राजपाल ने एक वीडियो में बताया कि अब तक उन्हें 1 लाख रुपये से ज्यादा की मदद मिल पाई है, लेकिन उनका लक्ष्य 25 लाख रुपये जुटाना है। अभिनेता कमलेश सावंत और रोहिताश्व गौर भी लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए आगे आए हैं।

वहीं, राजपाल अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक अपने कर्ज में से 1.15 करोड़ रुपये चुका भी चुके हैं।

हालांकि, वह अब भी बड़े नुकसानों का सामना कर रहे हैं और जल्द ही एक और समय-सीमा भी आने वाली है।