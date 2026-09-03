'मार्केटिंग' के आरोप पर सोनू सूद ने दिया करारा जवाब, जानिए क्या कहा?

अभिनेता सोनू सूद हाल ही में नेपाल पहुंचे, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस त्रासदी में 1,252 लोगों की मौत हो चुकी थी और करीब 4,216 लोग लापता थे।

ऐसे मुश्किल समय में सोनू के वहां पहुंचने पर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। जहां कई लोगों ने उनकी कोशिशों की तारीफ की, वहीं पत्रकार अजीत अंजुम ने उन पर त्रासदी का फायदा उठाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, 'अगर यह सोनू की मार्केटिंग नहीं है, तो फिर और क्या है? सीधे नेपाल पहुंचे और वहां के बच्चों के रक्षक बन गए। काम शुरू भी नहीं हुआ कि उन्हें भगवान बनाने की मार्केटिंग शुरू हो गई।'

इस पर सोनू ने अजीत को नेपाल में राहत कार्य में शामिल होने के लिए बुलाया और बताया कि सीमा के पार जरूरी सामान पहुंचाना कितना मुश्किल काम रहा है।