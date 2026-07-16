सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन के बीच वीर दास ने कही ये बड़ी बात

हाल ही में चल रही सक्रियता की लहर के बीच, अभिनेता और हास्य अभिनेता वीर दास ने 'राजनीति-निरपेक्ष' रहने वालों पर तंज कसा है। उन्होंने उन लोगों पर टिप्पणी की जो खुद को राजनीति से दूर बताते हैं।

हालांकि, वीर ने सोनाम वांगचुक का सीधा जिक्र नहीं किया, जो इस समय भूख हड़ताल पर हैं, पर उनकी यह बात इन्हीं संदर्भों में काफी चर्चा में रही।

उन्होंने कहा, 'जो लोग सबसे मुखर होते हैं, उनके पास आपके और मेरे मुकाबले बहुत कम सुविधाएं होती हैं और खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है।'

उनकी दलील है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि आप राजनीति-निरपेक्ष न हों, बस आप आरामदायक जिंदगी जी रहे हों।'