यश ने इन 5 यादगार किरदारों से जीते दिल

'रामायण' में वाहवाही के बीच जानिए यश के 5 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने जीता हर दिल

लेखन नेहा शर्मा 10:19 am Jul 30, 202610:19 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के महाकाव्य 'रामायण' का ट्रेलर आते ही तहलका मच गया है। फिल्म में रणबीर कपूर के राम अवतार से ज्यादा चर्चा 'रावण' बने कन्नड़ सुपरस्टार यश की आवाज, स्क्रीन प्रेजेंस और खौफनाक स्वैग की हो रही है। 'KGF' से पैन-इंडिया पहचान बनाने वाले यश के लिए बड़े पर्दे पर जादू चलाना नया नहीं है। उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दी, जिसने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया। एक नजर उन्हीं 5 बेहतरीन फिल्मों और किरदारों पर।