सामंथा रुथ प्रभु ने पूर्व देवर अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' पर लुटाया प्यार, बोलीं- फिल्म है ब्लॉकबस्टर मनोरंजन Jul 10, 2026

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने पूर्व देवर अखिल अक्किनेनी की नई फिल्म 'लेनिन' के लिए अपना समर्थन और प्यार दिखाया है।

मुरली किशोर अब्बुरु के निर्देशन में बनी यह ग्रामीण एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसमें भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में हैं, 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

अखिल के पिता और जाने-माने अभिनेता नागार्जुन ने जब से इस फिल्म की तारीफ की है, तब से इसे लोगों का खूब ध्यान मिल रहा है।