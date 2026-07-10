सामंथा रुथ प्रभु ने पूर्व देवर अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' पर लुटाया प्यार, बोलीं- फिल्म है ब्लॉकबस्टर
मनोरंजन
सामंथा रुथ प्रभु ने अपने पूर्व देवर अखिल अक्किनेनी की नई फिल्म 'लेनिन' के लिए अपना समर्थन और प्यार दिखाया है।
मुरली किशोर अब्बुरु के निर्देशन में बनी यह ग्रामीण एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसमें भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में हैं, 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
अखिल के पिता और जाने-माने अभिनेता नागार्जुन ने जब से इस फिल्म की तारीफ की है, तब से इसे लोगों का खूब ध्यान मिल रहा है।
सामंथा ने 'लेनिन' को बताया बड़ा ब्लॉकबस्टर
सामंथा ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का एक वीडियो साझा किया और 'लेनिन' की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने फिल्म को 'बिग ब्लॉकबस्टर वाइब्स' वाला बताया। उनका यह सार्वजनिक समर्थन इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि साल 2021 में नागा चैतन्य से उनके तलाक के बाद परिवार में तनाव की खबरें थीं।
इसके बावजूद उनका यह कदम दिखाता है कि आपसी सद्भाव अभी भी बना हुआ है।